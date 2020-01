Truffe e come difendersi, incontro pubblico con i Carabinieri a Occhieppo Inferiore

Anche a Occhieppo Inferiore i Carabinieri incontrano la popolazione per parlare di truffe. L'appuntamento è fissato per le 18 di oggi, 23 gennaio, al polivalente di via Caralli. A fare gli onori di casa sarà il sindaco Monica Mosca, che lascerà poi la parola al Maresciallo Maggiore Alessio Beretta, comandante della stazione del paese.