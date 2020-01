Fagiolata, giochi e musica: Conto alla rovescia per il Carnevale Gragliese in Campra

Tutto pronto per il Carnevale Gragliese in Campra. Si parte alle 21 di domani sera, 24 gennaio, con la proiezione di audiovisivi dal titolo "Racconti fotografici", a cura di Marco Bocca. A colorare la serata gli interventi canori del coro Voci Insieme di Graglia.

Sabato 25 gennaio alle 15 verrà celebrato uno dei momenti più tradizionali del carnevale: la consegna delle chiavi del paese al "Ciulin", che si svolgerà alla Casa di Riposo. Alle 20 cena con "Bagna Cauda" nella sede della Pro Loco in via Partigiani.

Domenica 26, invece, la giornata si apre alle 11,40 con la benedizione e la distribuzione della fagiolata, che chi vorrà potrà gustare in sede. Dalle 14,30 giochi per bambini e animazione con "Sara e Teo", che si esibiranno in spettacoli di giocoleria e piccole magie accompagnate da giochi, ballo di gruppo, palloncini e truccabimbi. Alle 16, la merenda per tutti i piccoli sancirà la conclusione della festa.