Donato: "Incontri di viaggio", alla scoperta di Cuba con l'associazione Rina Valè

Nuovo appuntamento con la rassegna donatese "Incontri di viaggio" a cura della neonata associazione culturale Rina Valè. Sabato 25 gennaio, alle 17, la saletta della Caffetteria della Società Operaia di Donato ospiterà l'incontro dal titolo "Un'isola dei Caraibi: Cuba". A fare da relatrice, attraverso racconti e immagini, sarà l'archittetto Beatrice Bongiovanni, presidente dell'associazione.

"Vorremmo organizzare un viaggio a Cuba - racconta Bongiovanni - perciò ci sembra importante raccontare la storia di un'isola dei Tropici in cui la gente ha uno spirito allegro e ottimista non scalfito dalle avversità. Vorremmo illustrare un viaggio tra le emozioni della storia da Cristoforo Colombo, Velasquez, la rivoluzione cubana e l'embargo, fino alla visita di papa Wojtyla, in un luogo in cui la bellezza del mare è divenuta la vera rivoluzione e il turismo è esploso in una Cuba forse non ancora attrezzatissima e carica di contraddizioni, ma sempre più lanciata al nuovo traguardo di regina del turismo intercontinentale. Cuba è stata terra di conquista e colonia spagnola, e per questo la cucina risente molto delle sue influenze e dei sapori forti e intensi della Spagna, della Francia ma anche africane".

"Il colore delle Architetture coloniali - spiega ancora - la cultura, la storia dell'arte caratterizzano tanti angoli dell’isola, non solo nella capitale. Sull’isola troviamo un miscuglio di stili architettonici, a volte fusi insieme, altre volte accostanti in modo quasi dissonante, che aiutano a ripercorrere le tappe storiche e culturali dell’evoluzione cubana. Senza dimenticare la musica, che accompagna ogni momento di vita di questa affascinante isola".