Scuola Pallavolo Biellese si prepara per la trasferta a Cuneo. Guala: "Obiettivo? Fare i padroni di casa"

Scuola Pallavolo Biellese si prepara per Cuneo. Sabato 25 gennaio sarà infatti in trasferta per la 13a partita di campionato contro la 2a in classifica: la Bam Mercatò Cuneo alla palestra Mario Delpozzo con fischio d’inizio alle 18.

“Dovremo cercare di fare i padroni di casa – commenta deciso Luca Guala, l’opposto della squadra -. Non conosciamo bene i ragazzi di Cuneo, ma sono giovani come noi se non di più e questo può essere la nostra carta vincente”. Iniziare bene e dominare, ecco la strategia della Spb, "il morale e la grinta fanno tanto in partita – continua Luca - , riuscire a sfruttarli per primeggiare contro gli avversari potrebbe fare da ago della bilancia. Sono positivo come sempre, daremo tutto”. La squadra sembrerebbe al completo per la performance di sabato, unica incognita Enrico Ricino, con un dito steccato per infortunio in allenamento di venerdì scorso.