Nuoto pinnato, tutti i risultati dello Sport Club Pralino al 7° Trofeo Città di Piacenza

Buoni risultati per gli atleti dello Sport Club Pralino al settimo trofeo della città di Piacenza di nuoto pinnato. La stagione sta prendendo un’ottima piega sia per i giovanissimi atleti sia per quelli più grandi. Tra i più giovani, Anna Pozzati si è classificata dodicesima nei 50 metri pinne, settima nei 100 metri pinne e ottava nei 200 metri pinne; Beatrice Mastromaura si è posizionata diciottesima nei 50 metri pinne e diciassettesima nei 100 metri pinne; Martina Givone ha invece conquistato il trentesimo posto nei 50 metri pinne. E ancora Chiara Palma, che si è piazzata trentaquattresima nei 50 metri pinne e ventottesima nei 100 metri pinne; Anita Debernardi, che ha raggiunto il trentaduesimo posto nei 50 metri pinne e il venticinquesimo bei 100 metri pinne; Martina Marchiori, posizionata al ventiquattresimo posto nei 100 metri pinne; il fratello Nicoló, invece, ha conquistato il quinto posto nei 50 e 100 metri e il primo nei 200 metri specialità pinne.

Tra i più grandi c'è invece Giorgia Destefani, che ha fatto incetta di medaglie con due ori nei 50 e 100 e un argento nei 200 metri pinne; Sofia Ranieri ha strappato due bronzi nei 50 e 100 metri pinne classificandosi sesta nei 200 metri pinne; Giulia Cerchi ha preso due sfortunati legni nei 50 e 100 metri e ha conquistato il bronzo nei 200 metri pinne; Giulia Fetescu invece, specialità monopinna, si è classificata nona nei 50 e 100 metri pinne e quarta nei 50 metri mono; Valentina Basso è arrivata quinta nei 50 e 100 metri mono e seconda nei 200 metri mono; Giorgia Panuccio per le stesse distanze si è posizionata rispettivamente ottava e quarta; Pietro Pernici ha conquistato tre argenti nei 50, 100, 200 metri pinne. Carlotta Colombo si è poi cimentata nelle prove tempo, realizzando nei 100 metri mono il tempo limite per classificarsi ai campionati italiani. Infine, Alessia Regazzo si è posizionata due volte quarta nei 50 e 100 metri pinne, mentre Loris Zapparoli due volte ottavo per le stesse distanze.

Per quanto riguarda gli atleti master, Mariella Pellerei ha conquistato due ori nei 50 e 100 metri pinne, proprio come Paolo Poncino nelle stesse distanze, seguito da Luigi Ibba che ha conquistato il secondo e il quarto posto: così i tre master si sono posizionati secondi nella classifica generale. Gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli sono contenti per i primi risultati di questa stagione e guardano alle prossime competizioni fiduciosi.