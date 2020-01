Missione impossibile per la Bonprix BFB Femminile per domenica

Domenica sera, 26 gennaio, sarà molto dura per la squadra senior del Basket Femminile Biellese targata Bonprix. Ospite ai Salesiani sarà Torino Teen Basket. La squadra torinese, capolista in campionato, è imbattuta da due anni e ha vinto quattro degli ultimi cinque campionati.

Lo scorso anno ha mancato la qualificazione in serie A solo per differenza canestri. Una difesa pazzesca (33 punti subiti in media) e un attacco con una media di 68 punti. Non vuole sentir parlare di possibilità zero il coach biellese Cardano che spera di fare uno scherzetto alla capolista. Recupererà anche Trucano e dovrebbe avere a disposizione la rosa completa.

Appuntamento domenica 26 alle 18. La partita sarà preceduta, a partire dalle 14, dalla festa del minibasket rosa biellese, a cui sono invitate tutte le piccole cestiste della provincia.