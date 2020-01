Campionati studenteschi 2020 di corsa campestre al polisportivo La Marmora

E' stata organizzata nella data di martedì 4 febbraio dall’Organismo Provinciale Sport a Scuola di Biella, in collaborazione con l’Ufficio Sport del Comune di Biella, (CONI, CIP, FIDAL, ASD Biella Sport Promotion, UGB, Bugella Sport, Atletica Gaglianico, AS Gaglianico 1974, ASLBI, ARPA Piemonte, ANA BI) e con il supporto degli studenti dell’”IIS Bona” e dell’ITIS, la Manifestazioni dei Campionati Studenteschi 2020 e Progetto “Salute in cammino 10.000 passi per stare bene". Il tutto al Campo Polisportivo comunale “Lamarmora” allo stadio Pozzo di Biella.

Le categorie presenti saranno alunni delle annate dal 2001 al 2009, comprendendo le categorie: Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e alunni con disabilità di primo e secondo grado. Gareggieranno, in base all'età, in percorsi dai 1000 ai 4000 metri.

La manifestazione inizierà dalle ore 8:45 alle 13:30.

Per la Secondaria di I grado:

Ore 08.45-9.30 Ritrovo

Ore 08.45-9.30 Manifestazione categoria Ragazze a seguire Ragazzi

Ore 10.30 Premiazioni I grado individuali all’arrivo di ogni gara

Secondaria II grado:

Ore 10.30-10.45 Ritrovo II grado

Ore 11.15 Categoria Allieve

Ore 11.30 Categoria Allievi / Juniores F a seguire Juniores M

Ore 12.30-13.30 Premiazioni II grado individuali all’arrivo di ogni gara

Ogni Istituzione Scolastica di II grado può partecipare alla manifestazione con 12 alunni/e per ogni categoria. Mentre ogni Istituzione Scolastica di I grado può partecipare alla manifestazione con massimo 5 alunni/e per ogni categoria. Il percorso verrà effettuato in parte su asfalto. E' disponile l'iscrizione online. Per eventuali iscrizioni accedere al sito: "http://www.campionatistudenteschi.it/", eventuali iscrizioni di nuovi studenti comprese le eventuali riserve saranno disponibili fino al 30 gennaio. Il trasporto dovrà essere gestito autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche.

Per richieste particolari o informazioni contattare Uff. Ed. Fisica: 015 8484811 Chiara Sperotto, email a kiara.sperotto@gmail.com cell. 347 3902942 (sms).