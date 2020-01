Parco della Rovere, il Pd interroga il sindaco Corradino: "Quali oneri ricadranno sull'amministrazione"

Interrogazione alla Giunta Corradino sul trasferimento al Parco della Rovere di un’area per sgambatura cani, da parte del gruppo consiliare del Pd. "Premesso che - oltre dieci anni fu creata una zona per sgambatura cani in una porzione della grande area a verde di proprietà pubblica posta in fregio a via Carso e compresa tra via Asmara da una parte e via Piave/via Maggia /piazza San Paolo dall’altra; - nel luglio 2009 venne stipulata una Convenzione tra il Comune di Biella ed una Società privata per la realizzazione di un intervento edilizio, poi non realizzato, comprendente la previsione di spostamento della suddetta zona per sgambatura cani in altro luogo della città, da definirsi; - la precedente Amministrazione Comunale, sensibile ad iniziative legate alla rigenerazione dei beni comuni, diede seguito alla proposta pervenuta dall’Associazione “Legami di cuore” per la valorizzazione dell’area di via Carso da dedicare al cane “Angelo” brutalmente ucciso al fine di promuovere una sensibilità diversa nel rapporto uomo/animali;

- nel giugno 2018 si stipulò quindi una Convenzione tra le parti per l’utilizzo dell’area e l’organizzazione di attività educative e di inclusione nell’ambito del quartiere; - la Convenzione aveva una durata di due anni (salvo rinnovo) e non riguardava ipotesi di trasferimento “tout court” in altra area né una gestione od utilizzo in forma esclusiva di ambiti comunali destinati agli animali; - nel Consiglio Comunale del 30 settembre 2019 viene discussa la richiesta di intervento edilizio presentata da una diversa Società privata con la riproposizione del trasferimento dell’area per sgambatura cani in altro luogo indicato dall’Amministrazione Comunale; - la scelta della nuova posizione risulta non effettuata dall’Amministrazione Comunale ma direttamente dall’Associazione “Legami di cuore”; - la procedura per la conduzione di un’area pubblica deve avvenire attraverso la pubblicazione di un avviso o manifestazione di interesse al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici.

Il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e gli assessori competenti al fine di conoscere: quali procedure di evidenza pubblica siano state seguite per arrivare ad affidare l’area all’Associazione “Legami di cuore”; quali oneri economici e di gestione per il Parco della Rovere ricadranno sull’Amministrazione Comunale a seguito della creazione di un’area che l’Associazione ha annunciato di voler implementare, dotare di arredi particolari e con diverse modalità d’uso (informazioni desunte dalle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa ancora prima della discussione in Consiglio Comunale)".