Nucleo biellese "Capitano Emilio Lussu" in festa per la “Sassari”

A Biella come a Sassari, il giorno 28 gennaio, viene celebrata la Festa delle Bandiere in ricordo dei fatti d’arme che i libri di storia riportano come la battaglia dei “Tre Monti”(28-31 Gennaio 1918): gloria italiana, vanto dei soldati sardi, che segna la ripresa operativa e morale dell’Esercito Italiano dopo le infauste giornate di Caporetto.

Ai piedi delle Alpi, la ricorrenza viene anticipata a domenica 26 gennaio 2020, alle 9:30, organizzata dal Nucleo biellese dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari” intitolato al “Capitano Emilio Lussu”, guidato dal Responsabile Fiduciario, Francesco Fosci. Al fianco dei “Sassarini” biellesi, le consorelle Associazioni d’Arma e Autorità civili e militari si incontreranno nell’area monumentale di Nuraghe Chervu, per deporre corona di alloro ai piedi della pietra dedicata: “Agli intrepidi Sardi / della Brigata “Sassari” / nel comune ricordo / dei 13.602 figli di Sardegna/ e dei 523 giovani biellesi / Caduti per l’Unità d’Italia”.

Dopo l’Alzabandiera e gli onori ai Caduti, seguirà la breve allocuzione del Fiduciario Francesco Fosci, per poi ascoltare le letture delle motivazioni della concessione delle due Medaglie d’Oro al Valor Militare a entrambe le bandiere del 151° e 152° Reggimento Fanteria Brigata 'Sassari' e della citazione sul Bollettino Ufficiale n. 981 del 30 gennaio 1918 relativa ai fatti dei "Tre Monti": Col del Rosso, Col d'Ecchele e Monte Valbella, sull'Altopiano dei Sette Comuni, in Provincia di Vicenza, con la completa riconquista italiana delle posizioni perdute a fine dicembre 1917.

Infine, trasferimento alla basilica di San Sebastiano per la Santa Messa in suffragio dei Caduti.

Programma di domenica 26 gennaio 2020

Ore 9:30 – concentramento nell'area monumentale di Nuraghe Chervuore

Ore 9:40 – schieramento dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma

Ore 9:45 – Alzabandiera

Ore 10:30 – Basilica San Sebastiano, Santa Messa in suffragio dei Caduti.