Coldiretti in tour, prima tappa a Salussola. Pres. Toscani: "Per ascoltare i bisogni delle imprese"

"Un’occasione per tornare sul territorio, per stringere ancora di più i contatti con i soci, per ascoltare i bisogni delle imprese agricole e per informare e discutere dei cambiamenti del settore agricolo". Così il direttore di Coldiretti Vercelli – Biella Francesca Toscani presenta gli incontri con i soci, organizzati da Coldiretti nelle varie zone. "Mentre gli uffici provinciali costituiscono il coordinamento della Coldiretti, gli uffici di zona ne rappresentano il braccio operativo sul territorio, per venire incontro subito alle necessità dei nostri soci. Nelle province di Vercelli e Biella ne contiamo cinque, e poi abbiamo diversi recapiti diffusi ancor più capillarmente. Periodicamente è però utile che i soci possano avere modo di incontrare insieme Presidente, Direttore e tutti i responsabili delle aree: tecnica, economica, fiscale e previdenziale, in modo che possano avere un quadro completo delle tematiche più importanti per il prossimo anno, dal punto di vista sindacale ma anche per conoscere gli adempimenti e le possibilità più importanti per le imprese", spiega Toscani.

Il primo incontro, sarà lunedì 27 gennaio a Salussola (Biella).

Ecco il calendario completo degli incontri, aperti al pubblico:

lunedì 27 gennaio, Salussola alle 14.30, c/o Salone Polivalente, via Elvo 58;

martedì 4 febbraio, Vercelli alle 9.30, c/o Sala Associazione Generale Lavoratori, via Borgogna 34;

martedì 4 febbraio, Arborio alle 15 c/o Salone Polivalente del Municipio, c.so Umberto I n.75;

mercoledì 5 febbraio, Tronzano Vercellese alle 15, c/o Salone Polifunzionale "Ex Albergo del Sole", c.so Vittorio Emanuele II n.127;

mercoledì 5 febbraio Cigliano alle 20.30, c/o Biblioteca comunale "Salone incontri", P.zza Don Bruno Lorenzetti;

venerdì 7 febbraio a Borgosesia alle 10, c/o Sala riunioni adiacente l'ufficio di zona, Viale Varallo 35 Per informazioni rivolgersi agli Uffici di Zona di riferimento