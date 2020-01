Vittoria, Camilla e Alessia dai mondiali di Tokyo ad Italia’s Got Talent

La squadra in trasmissione

Ieri sera, 22 gennaio, alle 21.30 è andata in onda su TV8 la seconda puntata di Italia’sgot talent, alla quale hanno partecipato anche 3 alunne del Liceo di Cossato con la loro squadra di cheerleading: “Gym and Cheer”.

La registrazione della puntata è avvenuta in realtà già il 16 settembre: il gruppo aveva già preso parte al programma nel 2015 e ad agosto era stato richiamato per parteciparvi e gli era stata richiesto di rappresentare il tema dell’amicizia e di preparare la coreografia sulla canzone di Toy Story 3.

Nella loro esibizione hanno unito tra loro diversi stili come il cheerdance, la ginnastica artistica e il cheerleading appunto ottenendo quattro sì dai giudici.

Congratulazioni a queste tre promettenti ragazze e alla loro squadra: le tre studentesse in questione sono Vittoria Dionisio di 4B, Camilla Petterino di 5A e Alessia Curatitoli 5D. Solo due mesi fa avevano preso parte ai mondiali di cheerleading a Tokyo, portando a casa numerose medaglie, così hanno sperimentato in poco tempo il mondo delle competizioni internazionali e quello televisivo. Sulla presenza a Italia’s Got Talent tutte e tre dicono: "Esperienza più che positiva. Ci siamo divertite molto e abbiamo potuto condividere dei momenti indimenticabili con il nostro team, oltre ad avere l’opportunità di mostrare ad un ampio pubblico lo sport che amiamo".