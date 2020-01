Prima l'inseguimento per le vie della città poi scattano le manette a due spacciatori di Biella

Hanno tentato di seminare per le vie della città, prima a bordo di un ciclomotore poi a piedi, la Volante della Polizia ma alla fine gli agenti sono stati più abili e una volta raggiunti, per i fuggitivi sono scattate le manette ai polsi. Domenica sera, intorno alle 19,45, una pattuglia della Squadra volante ha incrociato un ciclomotore con due persone in sella, all'altezza di via Ivrea in città. Intimato l'alt, i due hanno iniziato la fuga. L'inseguimento si è protratto per circa un chilometro durante il quale il passeggero ha lanciato un pacchetto con l'evidente intento di disfarsi del contenuto. Ad un certo punto il guidatore ha perso però il controllo del motorino; una volta scesi i due hanno provato a scappare a piedi. Bloccati poco dopo, gli agenti li hanno ammanettati e riconosciuti, personaggi con alle spalle diversi precedenti specifici. Si tratta di M.C. di 27 anni e dell'amico S.F. di 44, entrambi residenti a Biella.

Contemporaneamente all'inseguimento è giunta anche una seconda volante che ha recuperato il pacchetto precedentemente lanciato e contenente due dosi di cocaina e quattro di eroina. Durante la perquisizione, personale e sul mezzo, sono stati rinvenuti due cacciaviti, pinze e arnesi solitamente usati per i furti. L'autista del ciclomotore era in evidente stato di ubriachezza, senza patente mentre il motorino è stato trovato con revisione scaduta e privo di assicurazione. Nella successiva perquisizione dell'abitazione i poliziotti hanno scoperto hashish, altra eroina e un bilancino di precisione. M.C. e S.F. sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Per il guidatore del motorino anche resistenza a pubblico ufficiale in quanto, durante la fuga, ha messo in pericolo la vita dell'amico. Si tratta del secondo caso nel giro di pochi giorni (LEGGI ANCHE), un ennesimo piccolo colpo ai “pendolari dello spaccio” ovvero, coloro che quotidianamente vanno a rifornirsi nel milanese per poi rivendere in provincia i quantitativi di droga acquistati.