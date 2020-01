In tasca eroina, cocaina e hashish: arrestata e processata giovane biellese

Arrestata e denunciata in flagranza di reato una giovane 32enne residente nel Biellese, trovata in possesso di 28,739 grammi di eroina, 0,448 di cocaina e 1,800 di hashish. Pena patteggiata durante il processo per direttissima svoltosi nel Tribunale di Biella.

La giovane donna è stata fermata nei giorni scorsi dagli agenti della Guardia di Finanza di Biella, a bordo di una vettura, insieme ad altri 2 soggetti. Sottoposti tutti e 3 a controllo le sostanze stupefacenti, sono state ritrovate unicamente indosso alla ragazza, prontamente denunciata e arrestata in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.