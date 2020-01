Giovane cossatese nei guai per guida sotto l'effetto di stupefacenti e possesso di marijuana

Nella notte del 23 gennaio, una pattuglia dei Carabinieri del Norm di Cossato, durante un normale pattugliamento, ha proceduto al controllo di quattro giovani ventenni residenti in zona, a bordo di un'auto. A finire nei guai è stato l'autista del mezzo, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana e positivo all'esame degli stupefacenti. Inevitabile per lui il ritiro della patente oltre alla denuncia per guida sotto l'effetto di droga. La marijuana è stata sequestrata.