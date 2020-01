Campiglia: Da una stufa le fiamme. Rogo in una casa di via Roma FOTOGALLERY

Fiamme e fumo denso hanno fatto temere il peggio per una residente di via Roma a Campiglia Cervo. Erano da poco passate le 20 di oggi, 23 gennaio, quando i Vigili del Fuoco si sono diretti con tre mezzi e sirene spiegate sul luogo segnalato da chi aveva chiamato i soccorsi. Le fiamme, generate da una stufa posizionata al primo piano di una casa in via Roma, avevano attaccato suppellettili e parte dell'arredamento. Il grande lavoro di squadra dei ragazzi del 115 ha permesso di contenere i danni e, in primis, di preservare l'incolumità della signora vittima dello spaventoso episodio. Dopo la bonifica dell'alloggio e la completa messa in sicurezza dell'area i Vigili del Fuoco hanno concluso l'intervento. In questo momento, alle 22.40, si stanno completando le verifiche e la raccolta di dati necessari per completare le pratiche di rito. Sul posto, per verificare la situazione, erano presenti anche i Carabinieri.