Biella - Pendolare dello spaccio fermata in via Italia: aveva dosi di eroina nel reggiseno

E' stata denunciata F.C. di 40 anni, biellese, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La donna stava passeggiando in compagnia di un'amica e un ragazzo nella centralissima via Italia a Biella. F.C. fa parte dei cosiddetti "pendolari dello spaccio" ovvero tutte quei personaggi che giornalmente si recano nel milanese a rifornirsi di droga, dall'eroina alla cocaina. Poco dopo le 12 di martedì 21 gennaio, una pattuglia della squadra volante della polizia ha fermato i tre personaggi per un normale controllo di routine. Nel reggiseno della donna sono state rinvenute 4 dosi di eroina, circa 40 euro nel portafogli e un telefono cellulare.

Gli agenti hanno poi provveduto alla perquisizione dell'abitazione di riferimento della 40enne anche se F.C., ha poi riferito, di dormire nella sua casa solo saltuariamente, altro modo usuale di queste persone che pernottano spesso in alloggi di amici o al dormitorio. Le indagini proseguono ora ad ampio respiro con la squadra mobile che analizzerà attentamente il cellulare della biellese per risalire ad eventuali altri contatti nel campo della droga. Questo è il classico piccolo stop al continuo rifornimento della droga che in molti casi, grazie al lavoro minuzioso, portano a operazioni di ben più larga importanza.