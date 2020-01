Sfilata di cavalli, carrozze e trattori: arriva a Vigliano la festa di Sant'Antonio

E' stata organizzata dalla Associazione Carrettieri Vigliano Biellese la Festa di Sant'Antonio Abate in data domenica 26 gennaio. Il ritrovo sarà presso il salone (ex San Marco) a Vigliano in via Milano di fronte alla palestra Work In Progress.

Con cavalli, carrozze, trattori e automezzi, alle 8.30. Sarà disponibile un rinfresco per tutti i partecipanti offerto dal priore Filippo Chiocchetti.

La partenza della sfilata avverrà alle 9.30 partendo da Via Milano fino alla intersezione in Via F. Comotto. A seguire da Via Comotto si passera per Corso Avillanum, e infine in Via Largo Stazione. Tutto questo accompagnati dallla Banda Musicale di Valdengo. Alle 10.30 è previsto l'arrivo in Via Largo Stazione (Piazza Mercato).

Avverrà la benedizione dei cavalli, carrozze, trattori e automezzi insieme alla distribuzione del Vin Brulè. La Santa Messa inizierà alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta in onore di Sant' Antonio Abate e dei soci defunti. Presieduta dal nostro Parroco don Luca Murdaca. In conclusione, alle 12.30, ci sarà il pranzo sociale servito da "Catering Ristorante Ca 'd Gamba" di Sordevolo presso la sede dell' Associazione Carrettieri di Vigliano Biellese in Via per Chiavazza, 32.