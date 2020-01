L'ApeRelais è tornato! Volto nuovo e alta qualità a Sandigliano

Torna nelle sale del Santo Stefano Spa Relais di Sandigliano, in Via Giuseppe Garibaldi, l'ApeRelais della domenica. Un nuovo format tutto da scoprire con proposte diverse ogni settimana.

Appuntamento domenica 26 Gennaio dalle 18,30 con:

Aperitivo a Buffet con Giro Pizza! (1 Consumazione inclusa) a 15 euro.

Per non perdersi questo primo appuntamento non dimenticate la prenotazione al richiesta la prenotazione 015 24 96 154. Per informazioni si può contattare anche la mail: info@relaissantostefano.com.