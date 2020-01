Gaglianico - Commozione per le querce secolari abbattute. Sindaco Maggia: "Vanno tutelate"

Nella giornata del 20 gennaio sono state abbattute alcune querce secolari risalenti, presumibilmente, al 1890. "E' pervenuta questa nota in occasione dell'abbattimento di alcuni grandi querce, poste a filare, in prossimità di via Pietro Micca e via Monte Grappa (regione Villanetto) -commentano da Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat di Biella- e lo condividiamo e inoltriamo al sindaco di Gaglianico. Molto sovente alberi secolari o filari costituenti elementi del paesaggio non sono tutelati semplicemente perchè non sono stati considerati ed iscritti nei documenti de Piano Regolatore pur avendone le caratteristiche".

L'APPELLO COMMOVENTE. "Ero nata negli anni novanta del 1800. Scusate se l'anno non lo ricordo con precisione. Fino al 20/01/2020 ero una possente e bellissima quercia. Vivevo a Gaglianico in fondo a via Montegrappa assieme ad una decina di mie consorelle. Loro veramente sono nate nel novecento chi prima chi dopo. Ne avevo visto di tutti i colori: la prima guerra mondiale, il fascismo, la liberazione, la fine della monarchia, lo sviluppo dell'industria laniera, la fine dell'industria, case e palazzoni che sono cresciuti in via Montegrapppa e dintorni ed in fine il Nuovo Ospedale di Biella. Ma io ho accolto sotto la mia ombra uomini, donne. bambini e animali senza distinzioni. Dimenticavo, ho accolto nelle mie fronde una infinità di uccelli di tutte le razze e le dimensioni. Negli ultimi anni perfino un bellissimo pappagallo ghiottissimo delle mie ghiande. Tutto filava liscio con il mio possente fusto. Senonché alla fine dello scorso dicembre il vento impetuoso a spezzato uno dei rami più belli. Ho pensato niente di irreparabile, qualcuno verrà a tagliarlo per portarlo via. La mattina del 20/1/2020 sono arrivati due signori uno più anziano e uno più giovane armati di roncole e motoseghe ed hanno cominciato a segare il ramo spezzato. Mi sono detta è fatta. Presto sarò liberata di questo pezzo di me che non può essere più utile. Quando senza preavviso i due signori si sono messi ad armeggiare intorno al mio tronco con una enorme motosega e dopo quindici minuti il mio possente fusto era steso a terra. Non ho avuto nemmeno il tempo di salutare gli uomini, le donne che guardavano increduli dalle finestre dei balconi vicini. Nessuno a potuto far niente per me. In serata agonizzante per terra ho visto arrivare dei carabinieri forestali, che hanno parlato a lungo con i due signori che mi hanno tolto la vita. Con le poche forze che mi rimangono faccio un appello alle autorità, al sindaco di Gaglianico, agli umani dei dintorni: salvate le mie sorelle, perché se non ho mal compreso faranno la mia stessa fine. Anche io potevo salvarmi se qualcuno si fosse interessato al mio passato e alla mia importanza in questi tempi di cambiamenti climatici. Fate tutto questo in memoria degli oltre cento anni di benefici che ho dispensato senza mai chiedere nulla."