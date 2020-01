Energia sostenibile, la sfida del Piemonte: aumento del 13,3% nel 2020 e del 26,2% nel 2030

In Piemonte l’energia prodotta da fonti rinnovabili registrerà nel 2020 un incremento del 13,3% (rispetto al 2015) arrivando fino al 26,2% entro il 2030. L’adozione di politiche eco sostenibili consentirà così di ridurre l’impiego di 243 tonnellate di combustibili fossili (Kilotep) nel 2020 e di 494 tonnellate entro il 2030.

L’efficientamento energetico - grazie alla sostituzione degli impianti di illuminazione e di produzione di calore, trasporti - inciderà per il 6,2% con una riduzione di 653 tonnellate di impiego di combustibili fossili nel 2020 e di 1.960 tonnellate entro il 2030. "Il Piemonte – secondo l’assessore all’Ambiente e all’Energia, Matteo Marnati - farà nei prossimi anni un grande investimento infrastrutturale per migliorare la produzione e l'efficienza energetica puntando sull'indipendenza della produzione e sulle fonti di energia rinnovabile come solare ed idroelettrico senza trascurare l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche con l'intento di tutelare l'ambiente".

"Gli Stati generali – aggiunge Marnati - sono una occasione per fare il punto dell'esistente e delle ricadute sul futuro della nostra regione". Sono questi in sintesi gli obiettivi del piano energetico ambientale della Regione Piemonte illustrati oggi, giovedì 23 gennaio, nel corso degli Stati Generali dell’Energia a Torino in piazza San Carlo, presso la sede dell’Auditorium della Bpm.