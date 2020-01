A Città Studi formazione continua per i lavoratori

Il lifelong learning, ovvero l’apprendimento continuo, ha un’importanza strategica sia per rispondere ai fabbisogni delle aziende che per far fronte alle esigenze di aggiornamento dei lavoratori.

Nel calendario 2019/2021, Città Studi propone 14 percorsi , approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, attraverso il Fondo Sociale Europeo, tramite l’erogazione di voucher che possono coprire fino al 70% del costo del corso. I corsi si svolgeranno in orario pre-serale e sono rivolti a lavoratori pubblici e privati che desiderano implementare le proprie conoscenze.

E' prevista anche l’erogazione del voucher alle aziende che necessitano di aggiornare o riqualificare i propri dipendenti. L’offerta formativa si articola in cinque differenti aree tematiche.

Nell'area linguistica, percorsi di lingua inglese (dal principiante all’avanzato) della durata di 60 ore, e lingua tedesca livello elementare. In quella organizzativo-gestionale, lezioni di elementi di social media marketing-advance, per conoscere strumenti efficaci di promozione e comunicazione online (30 ore); ed elementi di blogging e web copywriting (30 ore) utile a favorire una maggiore visibilità dei contenuti proposti in rete.

L'offerta tecnologica propone il corso per conduttore generatori di vapore di II grado (90 ore), finalizzato a fornire la preparazione necessaria per ottenere l’abilitazione professionale di caldaista. Quella informatica, un percorso innovativo di Tecniche di User Experience Design nel mondo reale e digitale (125 ore), che fornisce le competenze di base per progettare un’esperienza utente di valore e per migliorare l’usabilità dei prodotti digitali.

Infine l'area alimentare, con tecniche di cucina base (50 ore) e tecniche cucina avanzata (50 ore) per imparare a realizzare diverse preparazioni, dall’antipasto al dolce; e tecniche pasticceria da ristorazione (50 ore) per realizzare prodotti di pasticceria e dolci al cucchiaio.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

https://www.cittastudi.org/formazione-continua-2019-2021 .