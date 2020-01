Teens Cossato, è Cuneo la prima avversaria del girone di ritorno

Dopo aver chiuso l'andata con il bel successo sul campo di Arona, consolidando la propria leadership in classifica, il Fanton Teens Cossato inizia il girone di ritorno con un altro big match: venerdì alle 21,15 capitan Murta e compagni ospiteranno Cuneo al Pala BonPrix di Biella. Squadra che occupa il terzo posto in classifica, Cuneo è composta quasi interamente da giocatori under.

«Si tratta di un roster molto temibile e i risultati lo confermano» sottolinea coach Gianpiero Bertetti. «È una squadra abituata a giocare ad alto ritmo, che segna 71 punti a partita ma soprattutto ne subisce pochi (solo 63, ndr). Dovremo stare attenti a non concedere contropiedi facili e a mantenere alte intensità e concentrazione nella nostra metà campo».

Unico dubbio per la sfida di dopodomani è legato alla presenza del pivot Marco Chiavassa, alle prese con un problema alla schiena. Per il resto roster al completo e in salute, che vuole bissare l'ottima prestazione di Arona e mettere fuori dai giochi per la lotta al primo posto un'avversaria temibile. Il pubblico (oltre 400 presenze di media nelle sette partite casalinghe fin qui disputate) sarà ancora l'arma in più di una gruppo che non vuole porsi limiti.