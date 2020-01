Edilnol Biella, il gm Nicola Minessi: "In Coppa con obiettivo divertimento. Sarà grande vetrina"

Venerdì 6 marzo sarà il giorno dell'esordio di Edilnol Pallacanestro Biella in Coppa Italia A2. Ravenna, designata capitale del basket 2020, ospita la kermesse nazionale con le migliori squadre del nostro basket. In un orario alquanto insolito, alle 14, i rossoblù di coach Galbiati scenderanno in campo contro Piacenza, ovvero la prima classificata del girone Ovest, al giro di boa, contro la quarta del girone Est. "Divertirsi sarà l'obiettivo di questa Coppa Italia -commenta il gm Nicola Minessi-. La squadra andrà a Ravenna con lo stesso spirito con il quale sta affrontando il campionato".

Quando si parla di Coppa Italia, la mente dei tifosi biellesi si proietta al 2014, l'anno in cui "la Biella" aveva portato a casa il successo. 100-94 il risultato finale contro Aquila Trento, dopo un tempo supplementare, per il tripudio dei tifosi, stimati in circa 400, scesi fino in quel di Rimini. Una vittoria per nulla scontata, anzi inattesa ma fortemente voluta. Biella si era sbarazzata in semifinale di una tenace Capo d'Orlando e aveva festeggiato con la Coppa il suo ventesimo compleanno. Un trofeo vinto dai giocatori, dalla dirigenza ma anche da quei fantastici tifosi, alcuni di loro in due giorni avevano percorso Biella-Rimini per quattro volte, una Coppa dal valore inestimabile. Storico.

Biella ci riprova anche a marzo, forse con lo spirito che assomiglia molto a quello del 2014. "Andiamo a Ravenna con lo stesso piglio con il quale abbiamo affrontato il campionato -conclude Minessi-. La nostra è una squadra che ha bisogno di giocare, fare esperienza e questa sarà una grande occasione. Stiamo perfezionando i dettagli per un possibile grande sponsor che ha sposato il progetto Biella. Ma per questo aspettiamo ancora un attimo". Intanto, lo sguardo al calendario ci proietta a sabato 7 marzo: se Biella vincesse la prima partita si spalancherebbero le porte per un possibile derby con Torino. E giocarlo di sabato significherebbe portare molti ma molti tifosi in quel di Ravenna. Un sostegno ai rossoblù che potrebbe risultare determinante. Fondamentale.