Biella 4 Racing: terminato il Corso Navigatori, si pensa alla Cena Sociale

Si è concluso questa domenica 19 gennaio con la tradizionale prova pratica, il 4° Corso Navigatori - Regolarità 2020 della Scuderia Biella 4 Racing che, anche quest’anno, ha fatto il pienone di iscritti, raggiungendo il tetto massimo di adesioni prestabilito dagli organizzatori.

“Siamo più che soddisfatti”, commentano i rappresentanti B4R, “anche quest’anno l’affluenza è stata ottima, raggiungendo la quota massima di corsisti che ci eravamo prefissati in quindici unità, e dovendo di fatto chiudere le adesioni al nostro Corso, tenendo conto anche del fatto che altri due ragazzi già in possesso della Licenza, hanno voluto partecipare alle nostre serate per un approfondimento delle loro conoscenze, cosa che ci ha riempito di orgoglio, in quanto i nostri insegnamenti, e, soprattutto quelli di Simone, vengono ormai riconosciuti per la loro qualità”.

Una qualità che quest’anno è stata anche riconosciuta tra i corsisti: “Esattamente, quest’anno la partecipazione di tutti loro alle nostre serate è sempre stata ottima senza assenze, ed hanno anche partecipato molto alle stesse, con domande e curiosità. Questo fa si che le lezioni siano anche più piacevoli e passino più velocemente, fatto da non sottovalutare”. Domenica infine si è svolta l’immancabile prova pratica. “Certamente, non poteva mancare uno dei nostri punti forti del Corso. Essa viene fatta proprio con lo scopo di poter far capire agli aspiranti rallysti come funziona sul campo gara un rally, con una simulazione a tutti gli effetti su strada, così da poter mettere in pratica gli insegnamenti avuti durante le tre serate di lezione. Naturalmente la nostra è solo una simulazione, e viene rispettato in tutto e per tutto quello che è il codice della strada, con la stessa che è aperta alla normale circolazione”.

Ma non poteva mancare un’ultima appendice. “Anche quest’anno aggiungeremo la serata specifica dedicata all’approfondimento sulla regolarità e alle sue varie sfaccettature, oltre alle nozioni base già dette in precedenza. I corsisti stessi ce l’hanno richiesta, e noi siam ben contenti di offrirgliela”. Ma ora si guarda già al prossimo impegno: “il più rappresentativo di tutti, la nostra Cena Sociale annata 2019, che si terrà sabato 25 all’Agorà di Biella. I preparativi sono a buon punto, e anche le conferme, per una serata da passare in allegria a festeggiare quanto di buono fatto nella passata stagione sportiva. Dopo quest’ultimo atto per così dire istituzionale, inizieremo a concentrarci sugli aspetti più corsaioli dell’annata 2020, che ormai è imminente”.