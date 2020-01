Biella Cresce, torna il corso sui “Giochi fonologici e linguistici”

Biella Cresce ha lanciato la seconda edizione di “Giochi fonologici e linguistici da 3 a 7 anni”, il corso dedicato all’insegnamento dell’italiano attraverso il gioco. La prima edizione, l’anno scorso, ha visto la partecipazione di ben 106 insegnanti. L'intero costo è coperto dal gruppo di sponsor che sostiene Biella Cresce, tra cui Reda, bonprix e Vitale Barberis Canonico, per cui è possibile partecipare pagando solamente la quota associativa di 20 euro.

Le iscrizioni sono aperte fino al 9 febbraio: basta andare sulla pagina biellacresce.it/giochi-fonologici.Il corso è pensato per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria con l'obiettivo è trasmettere le basi per migliorare l'apprendimento della lingua italiana e crescere bambini felici di imparare e fiduciosi nel futuro. Si svolge in 5 lezioni più un incontro finale. Durante le lezioni verranno affrontati, tra gli altri temi, le tappe evolutive dello sviluppo fonologico, i processi di individuazione precoce delle difficoltà fonologiche e come impostare percorsi di prevenzione e potenziamento di classe.

Il corso dedica ampio spazio a esercitazioni e alla presentazione di giochi e attività didattiche che gli insegnanti possono applicare facilmente e da subito.I docenti sono Lisa Brunello e Rodolfo Cavaliere, tutor dell’apprendimento e formatori di Biella Cresce. Le lezioni si terranno di martedì dalle 17.30 alle 19.30 in queste date: 11 e 18 febbraio, 3, 10 e 17 marzo. L’incontro finale si svolgerà invece il 16 giugno nello stesso orario. I posti sono limitati a 60. Il corso garantisce fino a 18 ore di formazione (10 per la frequenza e 6 per il lavoro in classe e 2 per l'incontro finale).