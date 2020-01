Cresce l'attesa a Vigliano per lo spettacolo di Fabrizio Fontana VIDEO

Il Teatro Erios è pronto: sabato, 25 gennaio, la Cabaretteria ospiterà il mitico Fabrizio Fontana, meglio conosciuto come Capitan Ventosa l’inviato di “Striscia la Notizia” o come l'infallibile agente segreto James Tont.Prima dello spettacolo però, che avrà inizio alle ore 21, Capitan Ventosa “volerà” al Centro Commerciale Bennet di Vigliano alle ore 17,30, per firmare autografi e scattare foto con i fan.

Ad esibirsi all’Erios, prima di Fabrizio Fontana, sarà un cast eccezionale proveniente dalle migliori trasmissioni di comicità televisive: Vincenzo Emmannuello, Michele Giunta e Mago et Beta.Per l’occasione, ci sarà inoltre la partecipazione esclusiva della scuola di ballo "Intrecci d'Arte".Lo spettacolo verrà presentato da Matteo Cheria, ideatore del progetto de “La Cabaretteria”.Il costo del biglietto per lo spettacolo di sabato è di 15 euro; è possibile acquistarlo sul sito www.biglietti.store oppure direttamente in biglietteria a teatro.

Per info e prenotazioni: 347 7853861 (Matteo)

Evento Facebook: www.facebook.com/events/499992783975745/

Pagina Facebook: www.facebook.com/lacabaretteria/