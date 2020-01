Karate, Esordienti Funakoshi i migliori della regione

Ottimo inizio stagione per il Karate Team Funakoshi 1976 nel 1° Trofeo regionale Fijlkam riservato agli Esordienti (12 – 13 anni), svoltosi domenica al Le Cupole di Torino. Il team biellese diretto dal Maestro Damiano Rovatti, ha presentato in gara 8 atleti cresciuti nel vivaio del Club, fra cui 5 al “battesimo del Tatami”. E per nulla intimoriti dal debutto, i campioncini Funakoshi si sono subito distinti per l’ottima impostazione tecnica e la buona conoscenza tattica, riuscendo a gestire in modo proficuo ogni fase del combattimento.

Nella categoria più numerosa dei 40 kg si è imposto su tutti Brian Roma, superando di larga misura tutti gli avversari e aggiudicandosi l’oro. Nella stessa categoria è bronzo Stefano Sasso e 5° Francesco Salussolia. I 45 kg vedono tra i protagonisti Carlo Gozzi che, dopo aver superato agevolmente le eliminatorie, ha affrontato la finale di poule senza la necessaria concentrazione e si è dovuto “accontentare” del 3° posto. Concentrato e determinato nei 50 kg. Davide Nuccio sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto anche il compagno di squadra Diego Fiori che si piazza al 3° posto. Buone le prove di Ya Hsuen Pietropoli e Manuel crepaldi, entrambi al 7° posto nei 40 kg.