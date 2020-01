Ubriaco al volante nel pomeriggio, denunciato

Nel corso degli ormai consueti controlli alla circolazione stradale al fine di contrastare l'abuso dl alcol o droga per chi si mette al volante, i carabinieri della stazione di Andorno Micca hanno fermato, ieri pomeriggio 21 gennaio, un uomo di 56 anni mentre era alla guida della sua autovettura. Sottoposto ad alcoltest, il biellese è risultato positivo con un tasso di 1,55 g/l. La patente gli è stata ritirata, l'auto sottoposta a sequestro amministrativo e l'uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza.