Lavoratore "in nero", sospesa attività edile e sanzione da quasi 4 mila euro

Ancora lavoro "in nero" scoperto grazie all'attività di controllo mirato effettuata nei giorni scorsi. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Biella, a seguito di attività ispettiva congiunta con il personale Spresal di Biella, hanno accertato e contestato al titolare di un’impresa individuale con sede legale nel bergamasco e operante con lavori nel basso biellese, l’impiego di un operaio in nero su due lavoratori impiegati.

L’attività in essere è stata sospesa fino alla regolarizzazione del rapporto di lavoro ed il titolare sanzionato amministrativamente per un importo pari ad 3.800 euro. Contestualmente è stata avviata d’ufficio la procedura per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.