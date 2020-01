Biella, prova a rubare capi di vestiario in un supermercato, sorpreso e denunciato un 55enne

I carabinieri della compagnia di Biella sono intervenuti nella tarda serata di ieri in un supermercato del capoluogo dove, poco prima, un uomo di 55 anni, originario del Marocco, aveva tentato di rubare alcuni capi di vestiario messi in vendita dall'esercizio commerciale, cercando di nasconderli sotto al proprio giubbotto. È stato però sorpreso dal responsabile della sicurezza del market che lo ha fermato chiamando poi i carabinieri. L'uomo ha quindi restituito la merce ed è stato denunciato per tentato furto.