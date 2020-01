Malta e Inghilterra: ecco le mete delle vacanze studio 2020 di B.i.e.l.l.a. Studi

Come di consueto, l’Associazione Bi.e.l.l.a. Studi ha organizzato le prossime vacanze studio estive: quest’anno volerà una settimana a Malta nel mese di luglio e due settimane, con sistemazione in famiglia o in college, nel Kent a Broadstairs.

Il ricco programma propone mattinate di lezione di 3/4 ore nel college (per entrambi i soggiorni) con attività sportive e culturali, sia pomeridiane che serali, organizzate dalla scuola. In entrambi i soggiorni sono previste delle emozionanti escursioni: a Malta saranno nelle fantastiche località di Gozo e Comino, in Inghilterra a Londra Cambridge, Canterbury e Dover.

Da quest'anno, inoltre, sarà possibile organizzare un soggiorno di studio anche per intere famiglie, alle quali sono offerti pacchetti didattici e culturali diversificati a seconda dell'età dei bambini partecipanti.

Entrambe le scuole sono di altissimo livello, accreditate a Feltom (la scuola di Malta) e al British Council (la scuola di Broadstairs). Le classi sono formate da piccoli numeri di studenti e viene garantita l'internazionalità sia nelle attività didattiche che nelle attività pomeridiane e serali.

Il soggiorno comprende il volo aereo e i trasferimenti. Al rientro dal viaggio, a partire dal mese di settembre, ogni partecipante potrà frequentare gratuitamente un corso di conversazione inglese in omaggio. Inoltre, per chi lo desidera, è possibile seguire un percorso di alternanza scuola-lavoro o soggiornare all'estero per più settimane.

L’Associazione, infine, permette di organizzare vacanze studio personalizzate per tutta la famiglia. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare le Professoresse Daniela Francese (Cell. 328 9613435) e Mariapia Mondin (Cell. 349 0851344).