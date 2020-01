Gli alpini di Ponderano consegnano 2 donazioni durante la cena della Bagna Cauda

Successo per la Bagna Cauda che si è svolta nella sede del Gruppo Alpini di Ponderano sabato 18 Gennaio. I numerosi partecipanti alla cena hanno potuto assaporare con gusto la specialità piemontese, preparata dalle sapienti mani del Capogruppo Ferdinando Rossini.

Il ritrovo per gustare il piatto è stata l' occasione ideale per consegnare agli amici di ANGSA (Associazione Nazionale Soggetti Autistici) Biella onlus, rappresentati dalla Vice Presidente Daniela Oioli, il ricavato della vendita dei cesti Natalizi preparati dai soci Alpini del gruppo: pari a 4.500 euro, che saranno utilizzati per le attività socio educative riservate agli ospiti della "Casa per l'Autismo" di Candelo.

Alla serata era presente anche il Parroco di Ponderano, Don Andrea Crevola, che ha ricevuto dagli Alpini Ponderanesi la somma di 2mila euro, frutto anche in questo caso della vendita di cesti Natalizi- La somma donata al Parroco sarà destinata al progetto "Casa Alpina San Giovanni" che la Parrocchia di Ponderano e il Gruppo Alpini di Ponderano stanno portando avanti da qualche tempo, per poter realizzare il sogno di finire i lavori di ristrutturazione della Casa Alpina, che in futuro, ospiterà un centro di aggregazione per i ragazzi e le famiglie che frequentano l'Oratorio di Ponderano.