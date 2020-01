Aperto il bando per la terza edizione del Premio internazionale di Poesia 2020

Si apre ufficialmente il bando per la Terza Edizione 2020 dedicata al Concorso di Poesia Internazionale “Emozioni Poetiche” al Castello di Verrone e Museo Falseum. Con il patrocinio del Comune di Verrone, organizzato da Otma2 Edizioni, Milano di Euro Di Luzio e dall’Associazione Culturale DF EvenT, Biella. Il bando del concorso è aperto a tutti e senza limiti di età. Un appuntamento culturale e tradizionale, che si rinnova quest'anno in seguito al grande successo ottenuto con le precedenti edizioni.

Tutti gli elaborati editi e inediti ricevuti entro la scadenza del 15 febbraio saranno valutati da una giuria composta da un presidente e cinque giurati; madrina dell’evento Elisabetta Viviani (nota attrice e cantante italiana). La premiazione avrà luogo il 22 marzo alle 10,30 nella "Sala Falseum", in cui originali affreschi faranno da cornice alla premiazione. I partecipanti potranno declamare la loro poesia in questa occasione speciale. Emozioni e poesia si incontreranno per la valorizzazione non solo delle bellezze dell’anima ma anche del nostro territorio che in questa terza edizione, tanto attesa, beneficerà di un esclusivo valore aggiunto,grazie alla partecipazione e sensibilità di alcune aziende biellesi.

BANDO:Il Premio si articola in quattro sezioni:

Sezione A

Poesia a tema libero in lingua italiana: si partecipa inviando massimo due poesie in sei copie, una delle quali dovrà essere corredata dalle generalità complete dell'autore.

Sezione B

Poesia in dialetto (con traduzione in italiano) da inviare in sei copie una delle quali corredata con le generalità complete dell'autore.

Sezione C

Libro edito di Poesia: si partecipa inviando 3 copie dell'opera unitamente alle generalità complete dell'autore.

Sezione D

Poesia a tema libero in lingua italiana, si partecipa inviando massimo due poesie in sei copie, una delle quali dovrà essere corredata dalle generalità complete dell'autore. Gli autori di questa sezione dovranno essere rigorosamente minorenni, potranno inviare le loro poesie, con consenso dei genitori.

