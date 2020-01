Casa Margherita: la vostra casa nell’Alto Monferrato

A Cremolino, Casa Margherita ha qualcosa di speciale da offrire a tutti: degustazioni di vini, un’area wellness all’interno con un’incantevole piscina a sfioro all’esterno, sentieri che si perdono tra i boschi, il tutto immersi in 26 ettari di terreno completamente da scoprire.

Casa Margherita e il Castello di Cremolino sono, insieme a Casa Wallace, i tre edifici storici più importanti del piccolo paesino dell’Alto Monferrato. Il progetto Casa Margherita nasce dall’entusiasmo di un gruppo di amici – italiani, americani e svedesi – che hanno investito insieme per ricreare uno spazio sereno e raccolto per viaggiatori da tutto il mondo. Un luogo unico, ideale per le vacanze estive di famiglie, coppie e gruppi grazie all’ampia offerta di attività che ruotano intorno alla piscina e il solarium, le campagne, i sentieri nella natura e il vicino laghetto.

“A Casa Margherita la sostenibilità è molto importante: ad esempio produciamo vino biodinamico e cerchiamo di essere meno invasivi possibile con la natura – sottolinea il gestore, Andrea Novello – Il nostro obiettivo è quello di far ritrovare a chi viene a trovarci il contatto con la natura. Grazie anche alla nostra piccola spa, il nostro fiore all’occhiello, ricavata da una cantina del XVI secolo, e con tutti i comfort come sauna, bagno turco e idromassaggio, vogliamo dare ai nostri ospiti l’occasione di concedersi un piccolo momento di pausa dalla frenesia della vita di tutti i giorni”.

Casa Margherita, con le sue 11 camere e i suoi numerosi servizi, è il luogo ideale per le vacanze estive in famiglia o per le fughe del fine settimana durante tutto l'anno. Corsi olistici e sessioni di meditazione, pacchetti speciali e offerte weekend dedicate a tutti sono solo alcuni dei servizi proposti. Grazie anche a una piscina a sfioro all'aperto, una coperta riscaldata, degustazioni di vini e sentieri escursionistici, un centro wellness al coperto e molte altre attività, Casa Margherita sarà in grado di diventare la vostra casa lontano da casa.

Per maggiori informazioni:www.casamargheritaitaly.com/it/ - Tel. 0143 879 502 - info@casamargheritaitaly.com.