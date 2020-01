Pd punta il dito sulla segnaletica stradale: “Manutenzione di cartelli e sostituzioni non avvengono” FOTO

La manutenzione della segnaletica stradale finisce al centro di una nuova interrogazione del gruppo consiliare del Pd, inviata nei giorni scorsi all'amministrazione Corradino.

“Nella seduta di consiglio comunale del 26 novembre scorso, è stata presentata un’interrogazione – spiegano i consiglieri Marco Cavicchioli, Diego Presa, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi - sul tema della manutenzione della segnaletica stradale a cui l’assessore alla Polizia Locale, sicurezza e viabilità ha fornito una risposta vaga e del tutto priva di informazioni rispetto alla durata ed agli esiti della “rivoluzionaria” mappatura da lui enfaticamente presentata alla stampa; inoltre, la manutenzione dei cartelli (quando risultano in condizioni precarie) e le sostituzioni o rimozioni (quando risultano caduti o in condizioni pericolose) non stanno avvenendo, come dimostrano le fotografie esemplificative allegate scattate in zone diverse della città senza dimenticare che la città sta scivolando in un lento degrado considerando che in ogni quartiere, da mesi, non si provvede alla manutenzione ordinaria della cartellonistica danneggiata od abbandonata a terra e che il cartello indicante l’“attraversamento pedonale” consegnato al suddetto assessore nel consiglio comunale di cui sopra non è ancora stato ricollocato, in spregio all’applicazione del codice della strada ed alla sicurezza dei pedoni di una delle vie a forte traffico automobilistico”.

Per tutto questo il gruppo consiliare del Pd interroga il sindaco di Biella e l'assessore competente “al fine di sapere quale corrispondenza esista tra le dichiarazioni pompose rilasciate alla stampa (risalenti al 25 luglio 2019) ed i risultati reali prodotti dal settore interessato (o dai settori ) a tutela dei cittadini ed a riscontro di un efficace servizio promesso, richiedendo una risposta orale in consiglio”.