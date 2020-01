In arrivo 3 milioni per dissesto idrogeologico, Pella: “Da 18 mesi si aspettavano: ricadute positive sul Biellese”

“Sono in arrivo 3 milioni di euro di fondi statali volti a contrastare il dissesto idrogeologico. Per il Biellese si tratta di una bella notizia”. A parlare il deputato e vicepresidente vicario dell'Anci Roberto Pella, dopo il via libera dei finanziamenti dal ministero dell'Ambiente. Al Piemonte andranno 40 milioni di euro per un totale di 105 interventi che vanno dalla sistemazione di versanti franosi, al consolidamento e alla difesa idraulica, al ripascimento e difesa delle aree costiere, fino alla messa in sicurezza di abitati.

“Da oltre 18 mesi i comuni aspettavano questi fondi – sottolinea Pella – Purtroppo non si aveva la certezza dei tempi ma dopo numerose sollecitazioni la situazione si è risolta definitivamente. Merito del lavoro congiunto dell'assessore regionale Marco Gabusi e dell'Anci che io rappresento, muovendomi io stesso in prima persona per arrivare allo sblocco definitivo di questi fondi che avranno una ricaduta importante sul territorio”.

Nello specifico, 500mila euro andranno a Biella per la sistemazione idrogeologica del bacino del Rio Arico con la regimazione delle acque provenieni da via Monte Bo verso il torrente Chiebba, a Chiavazza; 450mila a Candelo per interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale lungo la via del Cervo; 100mila a Caprile per la riprofilatura, regimazione delle acque superficiali e consolidamento dei versanti in frazione Persica; 600mila a Sandigliano per interventi di mitigazione rischio idraulico, taglio della vegetazione e molto altro; 350mila a Sostegno per la messa in sicurezza dei versanti sotto la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in aggiunta a opere di regimazione idraulica e ripristino della strada comunale di Sostegno-Curino; 300mila euro per la strada provinciale Biella-Piedicavallo con interventi di sistemazione dei cedimenti e dei muri di contenimento di valle e di monte nei comuni di Biella, Andorno, Sagliano, Campiglia Cervo, Rosazza e Piedicavallo. Infine, altri 700mila per l'intervento di messa in sicurezza del versante stradale lungo la SP 100 Valle Cervo, in località Bogna, a Campiglia Cervo.