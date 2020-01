Corso gratuito per operatore delle produzioni alimentari: aperte le iscrizioni

E’ aperta la finestra temporale sancita dalla circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la pre-iscrizione on line all’anno formativo 2020/2021 del Corso.

Città Studi Biella propone ai ragazzi che stanno ultimando la terza media il corso gratuito di Operatore delle Produzioni Alimentari: un percorso triennale che rilascia un attestato di Qualifica professionale valido per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Nello specifico i destinatari del corso sono i ragazzi dai 14 ai 24 anni che hanno completato il primo ciclo di istruzione (ovvero in possesso di licenza media), anche in apprendistato e privi di titolo di scuola secondaria di II grado.

Obiettivi del corso

Il corso mira a preparare i giovani al mondo del lavoro fornendo le competenze professionali per realizzare le diverse fasi di lavoro, dalla trasformazione e conservazione, fino al confezionamento e allo stoccaggio dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative vigenti. Ulteriore obiettivo è quello di far acquisire ai ragazzi le competenze trasversali e di cittadinanza indispensabili per inserirsi nel mercato del lavoro.

Il corso si svolge con un monte ore complessivo di 2.970 ore (990 per ogni singola annualità) e prevede una frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì; è realizzato nell'ambito del sistema duale e prevede l'alternanza scuola lavoro, dal secondo anno sono infatti previsti dei periodi di formazione in azienda.

Termini di iscrizione

La fase di pre-iscrizione all’anno scolastico 2020/2021 termina il 31 gennaio 2020; entro tale data le iscrizioni dovranno essere effettuate alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it.

Dopo il conseguimento della qualifica professionale (ed entro il compimento del 25° anno di età) é possibile frequentare il quarto anno per ottenere la specializzazione in Tecnico delle Produzioni Alimentari.

“All’interno dei nostri corsi l’attenzione per ogni singolo allievo è fondamentale – sottolinea Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi Biella- dall’insegnamento al supporto educativo tutto il team di docenti lavora e si coordina affinché i ragazzi apprendano quelle competenze basilari per diventare non solo futuri operatori della trasformazione agroalimentare, ma anche individui consapevoli del loro ruolo etico e sociale in un contesto lavorativo e di vita futura. Per Città Studi è importante sottolineare come la crescita umana e quella professionale sono due facce della stessa medaglia".

Le iscrizioni per i ragazzi che non stanno frequentando la terza media saranno aperte alla segreteria di Corso G. Pella 10, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Città Studi ai numeri 015 8551111, scrivere a formazione@cittastudi.org o consultare l’apposita pagina web sul sito www.cittastudi.org.