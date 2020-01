Campo sportivo Villaggio La Marmora: pronti all’uso i nuovi spogliatoi

Nella giornata di oggi l’ufficio Edilizia pubblica della Città di Biella ha dato il via libera per l’apertura e l’utilizzo dei nuovi spogliatoi del campo sportivo di via Gersen al Villaggio La Marmora. I giovani atleti della Polisportiva Villaggio La Marmora, che gestisce la struttura, possono accedere nei nuovi locali dal pomeriggio.

La struttura ricostruita da zero, dopo l’abbattimento del vecchio edificio che aveva una copertura in Eternit, prevede l’ubicazione di due spogliatoi per le squadre, due spogliatoi per gli arbitri, un locale a uso infermeria, più i vani tecnici per la caldaia. Il progetto iniziale prevedeva il collegamento con la rete del teleriscaldamento, mentre alla fine si è optato per l’installazione di una centrale termica a gas, fatto che ha comportato qualche ritardo nella consegna finale della nuova struttura.

L’investimento complessivo di 700 mila euro comprende il campo secondario, adiacente il principale, che vedrà i lavori per la posa del manto in sintetico in primavera e in contemporanea con lo svolgimento dei lavori di Chiavazza, perché la terra che sarà sbancata in viale Venezia sarà riutilizzata per il cantiere al Villaggio.