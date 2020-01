Tennis l'11enne Alessia Sbrana si aggiudica il Trofeo Silingardi

Tennis Giovanile, inizia col botto il 2020. Alessia Sbrana, 11 anni, talento mancino biellese, affronta la nuova stagione sportiva con la classifica 3.5, già con i punti per 3.4 e ben 7 posizioni scalate nella precedente stagione. La Federazione Italiana Tennis la convoca al Centro Tecnico di Torino per il 1° raduno di allenamento Under 12 Coppa Belardinelli 2020, ma le soddisfazioni sportive sono accompagnate dalla splendida vittoria nel trofeo Silingardi, confronto sportivo a squadre per classifica e per circolo, ex torneo Paola Bertotto nato al CT BIELLA tantissimi anni fa ed inventato d a l maestro Gianfranco Gallo.

Accompagnata dal suo allenatore, il maestro Alessio Loglisci, Circolo Tennis Biella in Valdengo, Alessia è in squadra, per il Circolo Ivrea Tennis Academy con l’amica eporediese Matilde Iezza, talento di carattere e tecnica, attentamente seguita dal papà nonché maestro Maurizio Iezza. La squadra Sbrana/Iezza si aggiudica la classica di 1° del girone vincendo contro il CT SANDIGLIANO 3-0, CT CASELLE 3-0, CT CIRIE’ 2-1, ed il CT TAXI 2-1, passando di diritto nel tabellone finale a 8 squadre ad eliminazione diretta.