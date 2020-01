Teens Cossato: giornata di ko per le giovanili, sorride solo l'Under 13

Otto su otto. Prova di forza per l'under 13 del Fanton Teens Cossato, che espugna 69-43 Arona e resta capolista indiscussa del torneo. Nonostante alcune assenze, dovute alla concomitanza con la partita dell'under 14, Cossato domina mandando a referto quattro giovanissimi del 2008. Partita in bilico fino al 48-38 Teens di fine terzo quarto, poi la squadra di coach Banderè piazza un parziale di 21-5 che spegne le speranze dei padroni di casa. Prossimo match in programma domenica alle 11 al Pala Aguggia contro Novara, ultimo del girone di andata.

Arona-Cossato 43-69 (8-14; 22-37; 38-48).

Cossato. Rolando 3, Rubinetto, Zatta 24, Vergagni 3, Potenza 4, Curvà 15, Varolo, Aglietta 8, Marinone 8, Comello 8, Folletto, . Allenatore: Riccardo Banderè.

Sconfitta con beffa per l'under 20 del Fanton Teens Cossato, che la scorsa settimana ha ceduto 62-64 sul campo del Reba Torino con un finale rocambolesco. Dopo un inizio tutto in salita (10-0 per i padroni di casa) il Teens si rimette in carreggiata e arriva agli ultimi 30" avanti di 2: prima un fallo in attacco dubbio fischiato a Franco, poi un canestro sulla sirena finale decidono una partita che finisce tra le inutili ma lecite proteste della squadra di coach Sergio Salvoni. Prossimo match in programma oggi alle 19,30 al Pala Aguggia contro River Borgaro, fanalino di coda con 0 vittorie all'attivo.

Reba-Cossato 64-62 (19-19; 28-34; 42-43).

Cossato. Brusasca 14, Lavino 10, Mantello 4, Curvà, Viceconte, Corongiu 2, Bertoglio, Franco 5, Prandi 3, Anebarou 24. Allenatore: Sergio Salvoni.

Scontro al vertice per l'under 18 silver del Fanton Teens Cossato: la squadra di coach Sergio Salvoni fallisce d'un soffio l'aggancio in vetta alla classifica, perdendo 53-58 tra le mura amiche del Pala Aguggia contro Verbania. Prossimi impegno sabato alle 15,30 in casa contro Novara.

Fanton Teens Cossato-Verbania 53-58 (17-10; 24-24; 39-38).

Cossato. Brandolese 17, Lavino 18, Mantello, Bolano 15, Curvà 1, Gallo, Austria, Viceconte, Storelli 2, Mignone, Prina Cerai, Freguglia. Allenatore: Sergio Salvoni.

Non sempre il punteggio di una partita dice tutto su una squadra: nonostante il 50-113 casalingo contro la capolista Settimo, prosegue la crescita dell'under 14 Fanton Teens Cossato: la squadra di coach Ermanno Ramella, decimata dalla concomitante partita dell'under 13 e dall'assenza del lungo Nicolò Cavagna, lotta comunque su ogni pallone, finendo il match tra gli applausi del pubblico. In campo Loro, Perla, Prina Essator, Fiorencis, Cristilli, Tamiazzo, Mancin, Acquadro, Grometto. Sabato alle 18 derby casalingo al pala Aguggia contro Pallacanestro Biella.