Si apre la stagione 2020 al Golf Club Cavaglià

Domenica sul percorso del Golf Club Cavaglià, in netto anticipo sugli anni precedenti, si apre la stagione agonistica 2020. E sarà una “prima” in tutti i sensi, perché la gara inaugurale è griffata dal nuovissimo circuito Suite for Life nella versione ranking.

La prova sarà infatti la prima di 3 tappe (le altre due si svolgeranno domenica 1 e 8 marzo) che premierà i migliori netti delle due categorie di gioco (validi 2 risultati su 3) con un soggiorno gratuito (formula residence 7 notti 8 giorni) a scelta in una delle destinazioni proposte dallo sponsor tra Puglia, Sicilia e Sardegna. Si giocherà sulla distanza di 18 buche con punteggio Stableford (2 categorie) e partenza shot-gun dalle 11.

La stagione ufficiale del Suite for Life Ranking, prevede 100 gare distribuite su tutto il territorio nazionale che, aggiunte alle 62 del calendario “Suite For Life Golf Cup”, portano a ben 162 giornate di gare Suite For Life. Tutti i giocatori che si iscriveranno riceveranno una tantum da Suite for Life un voucher da utilizzare in qualsiasi destinazione Suite for Life ad un prezzo settimanale forfettario di € 249 fino a un massimo di 4 persone.