Premiati i campioni sociali del Gaglianico 74

Cena sociale e premiazione dei campioni di società in casa As Gaglianico 74: una ottantina gli atleti e i simpatizzanti che hanno partecipato alla serata di sabato 18 gennaio al ristorante del Santuario di Graglia. I campioni sociali per il 2019 sono Valentino Osiliero e Antonella Carrer per il settore agonistico, Efre Braga e Angela Alloisio per quello promozionale. Efre Braga è anche l’atleta che ha preso parte a più gare, ben 117, mentre Giovanni Bonfante quello che ha corso più chilometri di tutti, ben 1055.