Giornata di festa per i piloti del Rally & Co FOTO

Festeggiamenti in casa Rally & Co per le prestigiose vittorie nel campionato italiano autostoriche e nel campionato italiano velocità fuoristrada ottenuti nell'anno appena trascorso.Per questa storica occasione domenica 19 gennaio si sono ritrovati per un pranzo conviviale una sessantina tra piloti, navigatori e simpatizzanti nella splendida location dell'agriturismo La Fucina di Vigliano.

Ospiti graditissimi il presidente dell'Aci di Biella Andrea Gibello ed il suo vice Mauro Bocchio i quali hanno avuto parole di soddisfazione per la scuderia biellese che si è fatta onore In campo nazionale vincendo davanti a scuderie molto blasonate e tenendo alta la bandiera del motorismo biellese . Il pranzo è stato anche l'occasione per pianificare la stagione 2020 nei rally storici che partiranno da Arezzo a marzo e nel settore fuoristrada, sperando che la stagione ormai quasi ai nastri di partenza si confermi ad alti livelli come successo nel 2019.