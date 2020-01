Fine settimana Gialloverde: successo U18 contro Junior Rugby Brescia

Biella Rugby con alti e bassi per le categorie Under nel fine settimana con 2 sconfitte e 1 vittoria.

La U18 Brc ha sbancato contro la Junior Rugby Brescia per 36-17. Giovanni Martinetto: “Seconda partita della seconda fase. Biella, a differenza di sette giorni fa, è entrata subito in partita dimostrando di voler imporre il proprio gioco sin da subito. Dopo tre minuti, la prima meta. Brescia si dimostra sempre un avversario robusto e reagisce subito. Sarà così per tutta la partita. È stato un incontro duro, ma corretto, con tanta voglia di giocare da parte di tutte e due le squadre. Per Biella troppi falli concessi nei punti d’incontro e poca lucidità in finale. Man of the match, Vaglio Tessitore”

Mete di: Rodina (2), Cusumaro, Mouchtaki (2) e Lanza. Trasformazioni di Tosetti.

Formazione: Caruso, Casumaro, Rodina, Calosso, Tosetti, Sciarretta, Besso, Mafrouh, Vaglio Tessitore, Mouchtaki, Destro, Zanotti, La Cognata, Ballarè, Lanza, Bodone, Monteleone, Longhi,Cerchiaro, Caputo, Predali e Ramella.

Nell'UNDER 14 invece brutto scivolone di Brc sia contro Monferrato Asti 0-17, come anche contro Volpiano, 19-40. Pietro Giordano: “È difficile portare a casa una partita senza il possesso della palla. Tanti errori individuali contro una squadra che non ci ha fatto sconti. Anche contro Volpiano tanti errori. Abbiamo pagato le molte defezioni negli allenamenti di preparazione alla partita”

Formazione Brc vs Monferrato: Bredariol, Spiga, Avanzi, Crescenzi, Savio, Borno, Besso, Castello, Maiorino, Chiorboli,Pavesi, Curatolo, Pagliano, Tolomei, Rava, Stievano.

Formazione Brc vs Volpiano: Donato, Boglietti, Gariazzo, La Cognata, Cafaro, Boscono, Vialardi, Liguori, Zappia,Rossi, Mastrolorito, Cominetto, Poli, Cucchi, Ramos, Perotto, Serio, De Candia.