Anche Famillando al Pala Pajetta per 'Un gol nel tuo cuore' FOTOGALLERY

Sabato 18 gennaio l'Associazione Famillando Onlus ha partecipato con alcuni componenti del consiglio direttivo all'evento di solidarietà 'Un gol nel tuo cuore'. Per la prima volta la nazionale artisti TV è approdata in città per un incontro di calcio a 5 con le vecchie glorie della Biellese. Ma non solo: durante il pomeriggio al Pala Pajetta ci sono stati spettacoli, danze, sport e tanta solidarietà a beneficio delle associazioni biellesi che hanno partecipato. A rendere speciale la giornata sono intervenuti personaggi del cinema e della tv, come l'attore Ugo Conti, premio Oscar per il film Mediterraneo, Capitan Ventosa e Simone Barbato, mimo di Zelig. Inoltre, personaggi dello sport come Valentina Giacinti e Vale Bergamaschi, giocatrici del Milan reduci dall’avventura con la maglia azzurra ai Mondiali di calcio femminili 2019.

Famillando

Famillando è una associazione di genitori che da alcuni anni opera sul territorio occupandosi di adolescenti e bambini, famiglie monoparentali e famiglie allargate di tutte le nazionalità. Il fine di Famillando è quello di dare sostegno ai Servizi per le famiglie del territorio. L'associazione non realizza direttamente i progetti ma è il tramite affinché un sistema che funziona da anni possa continuare a dare ascolto alle famiglie.