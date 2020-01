Sold out per le Sardine piemontesi e torinesi a Torino

Sold out per le Sardine piemontesi e torinesi, che sabato si ritroveranno al Teatro Erba di corso Moncalieri di Torino. L’incontro, in programma dalle ore 14 alle 18, sarà introdotto da Mattia Angeleri, 24enne laureato in Giurisprudenza e rappresentante delle Sardine Torinesi.

"Gustavo Zagrebrelsky, Mauro Berruto e Federico Bottino - spiegano in una nota - relatori già annunciati e noti per le rispettive competenze in materia di diritto costituzionale, formazione e comunicazione, verranno quindi affiancati dai giornalisti Karima Moual e Luca Rolandi, nonché da Sara Diena, membro del movimento Fridays for Future".

"L’evento - spiega Mattia Angeleri - non ha un collegamento diretto con le elezioni emiliane ma ha una sua affinità con queste ultime e vuole sostenere il messaggio proposto dal movimento a prescindere da quello che sarà l’esito delle votazioni regionali: se a Bologna è stato importante il numero di persone sceso in piazza data la vicinanza delle elezioni, a Torino abbiamo pensato a un evento più ristretto".

"Questo per poterci confrontare riflettendo sui contenuti, per comprendere le strategie da poter adottare e maturare le proposte che verranno portate al prossimo incontro nazionale delle Sardine".