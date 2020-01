La minoranza di Vigliano interroga il Comune sui rifiuti e chiede “un'assemblea sul caso Seab”

Piovono polemiche a Vigliano Biellese sulla raccolta puntuale dei rifiuti e sulla situazione Seab. Il gruppo consiliare di minoranza Vigliano 2.0, formato da Filippo Fassina, Donatella Poggi e Enrico Conchin, ha chiesto all'amministrazione la convocazione urgente di un consiglio comunale aperto ai cittadini “considerata la situazione in cui versa la società partecipata Seab e le difficoltà che stanno emergendo nel tentativo ad oggi irrisolto di trovare delle soluzioni condivise da tutta l’assemblea dei soci consentendo la corretta informazione e partecipazione riguardo a un argomento che è di interesse pubblico e le cui criticità sono particolarmente sentite dalla collettività. In tale occasione – spiegano - si potranno anche colmare le lacune di informazione relative alle recentissime modifiche delle modalità e della calendarizzazione dei prelievi di rifiuti sul territorio di Vigliano Biellese”.

Il gruppo consiliare di minoranza aggiunge poi in una nota stampa quanto segue: “Apprendiamo dagli organi di stampa che la situazione attuale di Seab risulta quantomeno preoccupante, in quanto sono stati calcolati circa 8 milioni di euro di insoluti che sarebbero imputabili principalmente ai cittadini e ai rappresentanti delle attività produttive dei quattro Comuni passati a tariffa puntuale. A questo si aggiunge una chiusura di credito decisa delle banche del territorio e i dipendenti a rischio stipendio”.

“Il quadro sembrerebbe dunque allarmante, ma alle ripetute richieste di approfondimenti e chiarimenti del gruppo Vigliano 2.0, l’Assessore al bilancio del Comune di Vigliano ha sempre minimizzato il problema, soprattutto per quanto riguarda gli insoluti, che anche per il nostro Comune sono piuttosto elevati – proseguono i consiglieri - Dal momento che il Comune di Vigliano è stato uno dei Comuni che ha introdotto la raccolta puntuale, riteniamo che sia doveroso che la Giunta si presenti in Consiglio Comunale quanto prima per chiarire la posizione all’interno dell’attuale assemblea dei soci e per illustrare se e in quale modo si pensa di ricapitalizzare la società al fine di chiudere l’annosa questione degli 8 milioni di euro. Non è più possibile trattare con leggerezza questo argomento e i cittadini hanno il pieno diritto, attraverso il Consiglio Comunale, di essere informati su come stanno andando realmente le cose e su quale futuro ci aspetta. Sarebbe davvero incredibile che il risultato del passaggio alla tariffa puntuale, tanto decantato da questa Amministrazione, abbia come risultato quello di indebitare il Comune di Vigliano e, di conseguenza, di aumentare i costi per i Viglianesi. Viglianesi che, peraltro, lamentano una totale mancanza di chiarezza e di comunicazione da parte dell’Amministrazione”.

“Con l’inizio del nuovo anno infatti sono stati modificati completamente sia i giorni di raccolta sia le tipologie di rifiuti e le nuove indicazioni sono state fornite agli utenti solo attraverso la consegna di un calendario cartaceo, che riporta le informazioni sui vari passaggi e sul materiale raccolto giorno per giorno – sottolineano - Tuttavia questo calendario è stato consegnato in maniera non capillare, tanto che molti cittadini hanno lamentato di non averlo ricevuto. Inoltre, i cambiamenti delle tipologie e della date di raccolta, in particolar modo della plastica, e la decisione di ritirare l’indifferenziato una volta ogni due settimane anziché una volta alla settimana, dovevano essere comunicati e segnalati in maniera chiara e attraverso tutti i canali, non lasciando che i cittadini venissero a saperlo solo attraverso il calendario. Con l’aggravante che in quest’ultimo sono anche presenti errori nella divisione delle zone del paese, in quanto Piazza Martiri Partigiani risulta presente in due zone (B e C), generando così confusione. Questa mancanza di informazioni ha provocato numerosi disagi, poiché si sono accumulati rifiuti in giorni in cui non era prevista la raccolta, a causa della nuova calendarizzazione".

"Tutto il contesto, nel suo insieme, ci porta pertanto a sottolineare come il problema della raccolta rifiuti venga tutt’ora affrontato dall’Amministrazione di Vigliano in maniera, a nostro avviso, superficiale, sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista organizzativo - concludono - Richiediamo pertanto con un documento formale che il Sindaco e l’Assessore competente relazionino al Consiglio Comunale sulla situazione attuale di Seab e sui disservizi causati dalle informazioni poco chiare relative alle modifiche introdotte alla raccolta rifiuti sul territorio di Vigliano”.