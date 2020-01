Le Olimpiadi di Problem Solving all'IIS Q. Sella

Ogni anno, l’IIS Q. Sella offre ai suoi studenti la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Problem Solving, abbreviate con l’acronimo OPS. Quest’anno la prima prova si è svolta il 13 gennaio. Le Olimpiadi consistono in una serie di prove costituite da problemi di logica, che richiedono una conoscenza approfondita di matematica, per lo svolgimento dei calcoli, italiano, per la comprensione di un testo, informatica, per la risoluzione dei problemi e inglese, per la traduzione di alcuni quesiti.

Le gare sono pensate per gli studenti dalla scuola elementare fino al biennio delle scuole superiori e sono strutturate in una serie di prove che si svolgono da novembre ad aprile, mese in cui si tiene la finale nazionale al campus di Cesena. Anche l’ultima gara, come le precedenti, è distinta per i concorrenti individuali e per le squadre; ad essa, partecipano un concorrente singolo e una squadra provenienti da ogni regione d’Italia, ovvero coloro che hanno superato le gare precedenti, che sono presentate in ordine di difficoltà. Lo scorso anno, una squadra dell’IIS Q. Sella, ”Gli Scontati”, è riuscita a vincere le gare regionali e a guadagnarsi un posto alla finale nazionale, posizionandosi tra le primi dieci in classifica.

Questa esperienza, sicuramente unica nel suo genere, aiuta noi giovani a stimolare il desiderio di metterci in gioco, misurando le nostre potenzialità e le nostre idee, nella risoluzione di quesiti complessi e nella creazione di programmi per facilitarne lo svolgimento. Le Olimpiadi di Problem Solving, oltre ad essere un’ottima esperienza scolastica, sono anche un’occasione di confronto e di collaborazione tra noi ragazzi, ma soprattutto un’avventura di sana competizione, che ci prepara al futuro.