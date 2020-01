Cai Biella, i prossimi appuntamenti con i gruppi mountain bike e alpinismo giovanile

Mercoledì 22 gennaio alle 21 sarà presentato il programma per l’anno 2020 del gruppo mountain bike del Cai Biella. Appuntamento nella sala conferenze Biverbanca in via Carso – Biella (ingresso libero)

Venerdì 24 Gennaio alle 20,30, nella sede di Biella in via Pietro Micca 13, sarà la volta degli accompagnatori della sezione Alpinismo Giovanile del CAI Biella Vi presenteranno il programma gite 2020. Nel corso della serata verrà distribuito il calendario gite e qualora fosse necessario sarà possibile chiedere informazioni in merito alle regole di partecipazione alle gite in programma.