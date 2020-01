Niente Processo al Babi per il Carnevale 2020, Pellitteri: “Dopo 36 anni sono arrivato alla fine di un ciclo”

“Alla fine dell'ultimo spettacolo dell'anno scorso, avevo annunciato che non avrei più messo in scena il Processo al Babi. E confermo la mia decisione”. Chi si aspettava un ripensamento dell'ultimo minuto è rimasto avvilito: salta dopo 36 anni lo storico appuntamento satirico del Carnevale di Biella, capace di mettere in piazza vizi e virtù della città di Biella e realizzato dall'attore e regista Beppe Pellitteri.

“Sono arrivato alla fine di un ciclo cominciato tantissimi anni fa – spiega Pellitteri – Non darò seguito a questa esperienza e mi sono ritirato sulle mie montagne. È stata una scelta ponderata anche se mi manca il contatto con il pubblico. Durante lo spettacolo si creava sempre un legame particolare con gli spettatori a teatro”. Ma all'orizzonte si intravede un erede in grado di raccogliere il testimone? “Il Processo al Babi è uno spettacolo impegnativo e complesso – analizza l'autore biellese - Occorre possedere molta fantasia, preparazione tecnica e doti teatrali non indifferenti. Spero che si possa trovare una formula nel futuro”.

Dispiaciuto anche l'assessore alla Cultura e Manifestazioni Massimiliano Gaggino: “Purtroppo è una scelta che Pellitteri ci aveva annunciato lo scorso anno ma rendiamo onore al suo impegno per una manifestazione entrata nei cuori dei biellesi. Si perde una pagina importante della nostra storia”. E sul prossimo futuro della rassegna carnevalesca? “Si può pensare a qualche evento rivolto ai giovani per rinnovare la tradizione del Carnevale – precisa Gaggino – Ad oggi, non ho ancora definito il programma definitivo ma conto di presentarlo la prossima settimana”.